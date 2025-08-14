Mercato PSG : L’agent de Donnarumma confirme pour Man City !

Après l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma sait qu’il n’a plus d’avenir au PSG, à un an de la fin de son contrat. Poussé vers la sortie, le portier de 26 ans semble se diriger vers Manchester City comme l’a laissé entendre son agent, Enzo Raiola.

Mercato : Accord entre Donnarumma et Manchester City

Après quatre années de bons et loyaux services, Gianluigi Donnarumma se rapproche d’un départ certain du Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie après la signature de Lucas Chevalier à Paris, l’international italien pourrait voir son avenir s’écrire du côté de Manchester. En effet, si l’accord n’existe pas encore entre les dirigeants des deux clubs, les positions seraient en train de se rapprocher dans ce dossier.

D’après les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, Donnarumma se serait déjà mis d’accord avec les Citizens pour un contrat longue durée assorti d’un salaire de 12 millions d’euros annuels plus des bonus. Concernant les deux clubs, le journal La Stampa évoque un deal à 35 millions d’euros, tandis que le tabloïd britannique The Sun annonce un montant de 46 millions d’euros.

Des chiffres confirmés par La Gazzetta dello Sport, qui indique qu’un « accord est en cours de négociation entre ManCity et le Paris Saint-Germain pour Donnarumma. Il est probable que le deal soit en dessous de 40 millions d’euros. » Après la Serie A et la Ligue 1, l’ancien gardien de but de l’AC Milan pourrait donc rebondir en Premier League dès cet été. Une nouvelle confirmée à demi-mot par le représentant du numéro 1 parisien.

« La Premier League est la bonne étape pour Gianluigi Donnarumma »

Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, a confirmé la possibilité de voir le portier du Paris SG poursuivre sa carrière en Angleterre avant la fin du mercato estival.

« La Premier League est la bonne étape pour Gianluigi Donnarumma à mon avis, nous y travaillons. Il n’y a aucune discussion avec les clubs italiens », a confié Enzo Raiola dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano.

Sauf surprise imprévue, Donnarumma s’apprête donc à quitter les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre Manchester City afin de remplacer le Brésilien Ederson, fortement pressenti à Galatasaray. Affaire à suivre…