Mercato PSG : 60M€ ! Une offre tombe pour Maghnes Akliouche

Placé dans le collimateur de plusieurs grands clubs européens, notamment le PSG, Maghnes Akliouche pourrait quitter l’AS Monaco d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. Une offre étant dans les tuyaux pour le milieu offensif monégasque.

Mercato : Le PSG garde un oeil sur Maghnes Akliouche

Désireux de rajouter de la qualité à son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a placé plusieurs noms dans sa liste de priorités pour ce mercato estival. Malgré une attaque enviée en Europe, Luis Enrique aimerait voir débarquer un joueur capable de jouer sur différent poste, notamment en cas de départ de Kang-In Lee ou Gonçalo Ramos.

Dans cette optique, l’entraîneur parisien aurait un faible pour Maghnes Akliouche. Étincelant depuis ces deux dernières saisons sous les couleurs de l’AS Monaco, le milieu offensif de 23 ans serait également emballé à l’idée de rejoindre les rangs du club de la capitale française.

Sauf que les exigences des dirigeants monégasques ont refroidi les ardeurs de leurs homologues parisiens pour l’international espoir français. Ce qui pourrait bien profiter à d’autres grands clubs européens.

L’Inter Milan prêt à frapper fort pour Akliouche

En fin de saison dernière, Thiago Scuro, directeur général de l’AS Monaco, avait annoncé la couleur concernant l’avenir de Maghnes Akliouche. Au micro de RMC Sport, il avait notamment déclaré : « peu de clubs peuvent s’offrir un joueur de son niveau. Il devra être très intelligent dans son choix. S’il part, il devra aller dans un club qui lui convient, avec un style de jeu qui lui convient. »

Trois mois plus tard, après avoir été associé au Paris SG, Manchester City, Bayern Munich et Liverpool, Akliouche pourrait finalement atterrir en Serie A d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. En effet, selon les informations de L’Équipe, l’Inter Milan aurait manifesté son intention de recruter le numéro 11 de l’ASM dans les prochaines semaines.

Mieux, le journaliste Abdel Hamed, proche du club de la Principauté, assure que les Nerazzurri seraient prêts à investir jusqu’à 60 millions d’euros pour s’offrir les services du natif de Tremblay-en-France. Le club lombard aurait même d’ores et déjà commencé les négociations avec la direction de l’AS Monaco pour boucler rapidement un accord. Reste à voir si le Paris Saint-Germain va riposter à l’offre italienne ou laisser Maghnes Akliouche quitter la Ligue 1 pour la Serie A.