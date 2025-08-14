ASSE : Deux renforts inattendus pour Horneland et les Verts

L’entraîneur de l’ASSE lancé deux jeunes joueurs du centre de formation du club lors de la 1re journée de Ligue 2. Un choix fort qui montre que les Verts peuvent bien de se renforcer en interne.

ASSE : Horneland lance Gadegbeku et El Jamali en Ligue 2

L’ASSE avait un nouveau visage lors de début de la Ligue 2, samedi dernier. Quatre recrues estivales ont pris part au match contre le Stade Lavallois au stade Francis Le Basser (3-3). Chico Lamba et Ebenezer Annan étaient titulaires, tandis que Joao Ferreira (71e) et Lassana Traoré (85e) sont entrés en jeu en deuxième période.

Deux autres joueurs, à qui Eirik Horneland a accordé sa confiance, ont également disputé ce premier match de saison. Il s’agit de Luan Gadegbeku (18 ans), titularisé dans l’entrejeu aux cotés de Florian Tardieu et Aïmen Moueffek, ainsi que de Nadir El Jamali (18 ans), qui a remplacé Irvin Cardona à la 62e minute.

Ils sont issus de l’académie de l’AS Saint-Etienne où ils ont franchi tous les paliers, avant la signature de leur premier contrat pro en mai 2025. La rencontre à Laval était donc leur première apparition en match officiel avec l’équipe professionnelle stéphanoise. Le milieu de terrain Français a été impressionnant pour sa première en Ligue 2. Il a joué tout le match, confirmant ainsi la confiance de son entraîneur. Quant au milieu offensif Franco-Marocain, il a bénéficié d’une demi-heure pour exprimer son talent. Mais il n’a pas été extraordinaire au point de crever l’écran.

De belles promesses pour l’équipe de Saint-Etienne

Néanmoins, ces deux pépites ont monté des signes prometteurs pour la suite de la saison. « Les deux néo-pros ont montré de belles promesses. Luan Gadegbeku a fait bonne impression au milieu. Sans surjouer, il a su s’intégrer dans le collectif, multipliant les courses intelligentes et les interventions justes. Nadir El Jamali a eu moins de temps pour s’exprimer, mais sa pré-saison donne de bons motifs d’espoirs de le revoir fouler les pelouses de Ligue 2 », a apprécié Peuple-Vert.

Le défi pour ces deux renforts en interne de l’ASSE est la régularité et la progression. C’est ce qui leur garantirait plus de temps de jeu et leur permettrait de s’installer durablement dans la rotation ou d’intégrer l’équipe type d’Eirik Horneland.