Miné par une crise majeure en interne, l’OM vient de dévoiler sa liste de joueurs retenus pour le match contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa.

Ajax-OM : Deux joueurs de retour dans le groupe de Marseille

Éliminé dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille est renversé en Europa League cette saison dans un groupe très relevé, composé de l’AEK Athènes, Brighton et l’Ajax Amsterdam. C’est ce dernier club que l’OM ira défier ce jeudi soir pour le compte de la 1ere journée de C3. Mais à moins de 48 heures du match, le club phocéen est plongé dans une crise profonde.

Des représentants de groupes de supporters ont récemment rencontré le directoire de l’OM à qui ils ont demandé de démissionner le plus rapidement possible. Choqué par ces « menaces », Marcelino a pris la décision de quitter le navire marseillais ce mercredi. Le technicien espagnol ne sera donc pas sur le banc marseillais lors du match contre à l’Ajax. Tandis que le président Pablo Longoria et trois de ses directeurs ont décidé de se mettre temporairement en retrait et ne seront pas du voyage aux Pays-Bas.

Geoffrey Kondogbia et Michael Amir Murillo sont disponibles

Autant dire que la confrontation contre l’Ajax se prépare dans un climat de panique à Marseille et cela risque fortement d’avoir des répercussions sur le sportif. C’est donc dans cette ambiance tendue que l’OM tentera de se donner un peu d’air en allant chercher un résultat positif à Amsterdam, même si cette mission s’annonce très compliquée. Ainsi, l’OM a retenu un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Amsterdam avec deux importants retours.

Touché au genou avant la trêve internationale, Geoffrey Kondogbia va mieux et est opérationnel pour ce premier duel en Ligue Europa. Arrivé blessé cet été, Michael Amir Murillo s’est aussi remis de sa blessure à la cuisse. Le latéral panaméen est présent dans le groupe phocéen. Les nouvelles recrues de l’OM, telles que Joaquin Corea, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, seront du voyage. En revanche, Ismaïla Sarr, blessé avec la sélection du Sénégal, est toujours absent.

Le groupe de l’OM contre Ajax Amsterdam

Gardiens : P. Lopez, R. Blanco, S. Ngapandouetnbu

Défenseurs : S. Gigot, C. Mbemba, L. Balerdi, R. Lodi, B. Meïte, J. Clauss, M. Murillo, E. Soglo

Milieux de terrain : G. Kondogbia, A. Harit, A. Ounahi, B. Nadir, V. Rongier, J. Veretout

Attaquants : J. Corea, I. Ndiaye, F. Mugue, Aubameyang, Vitinha..