A quelques heures de recevoir le Maccabi Haïfa, le Stade Rennais a dévoilé son groupe, et a rendu son verdict concernant Martin Terrier.

Stade Rennais : Martin Terrier toujours absent

Mercredi en conférence de presse, Bruno Genesio a laissé entendre qu'une surprise pouvait intervenir au sujet de Martin Terrier, même si une convocation n'était pas "à l'ordre du jour." Finalement, les supporters rennais devront encore patienter avant de retrouver leur attaquant vedette. Ce jeudi matin, le SRFC a dévoilé le groupe choisi par Bruno Genesio pour la 1ère journée d'Europa League face au Maccabi Haïfa, et Martin Terrier n'y figure pas. Pour le reste, hormis Arnaud Kalimuendo, toujours blessé, l'entraîneur du Stade Rennais pourra compter sur un groupe au complet.

Cette première journée est déjà d'une importance capitale pour les Bretons, pas au mieux en championnat avec une triste série de 4 matchs nuls consécutifs. Une victoire ce soir au Roazhon Park permettrait aux Rouge et Noir d'enrayer la spirale positive, et de commencer parfaitement cette nouvelle épopée européenne. En face, le Maccabi Haïfa n'est pas en pleine confiance, et reste sur une défaite le week-end dernier en championnat.

Le groupe du Stade Rennais convoqué par Bruno Genesio

Gardiens : S. Mandanda, G. Gallon, G. Lembet

Défenseurs : G. Doué, L. Assignon, W. Omari, C. Wooh, A. Theate, M. Jaouab, J. Belocian, A. Truffert

Milieux : B. Santamaria, N. Matic, E. Le Fee, F. Rider, B. Bourigeaud, L. Blas, D. Doué

Attaquants : A. Gouiri, M. Lambourde, I. Salah, B. Yildirim