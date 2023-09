Après les incidents survenus face à l'OM juste avant la trêve, les supporters du FCN ont été durement sanctionnés par la Ligue.

FC Nantes : Fermeture d'un match pour la tribune Loire

La commission de discipline a rendu son verdict mercredi soir à propos des incidents survenus durant le match opposant le FC Nantes à l'OM juste avant la trêve internationale (1-1). Pour rappel, un supporter marseillais et père de famille, a été victime d'un malaise cardiaque après une altercation avec des supporters nantais. En toute fin de match, alors que les Jaune et Vert étaient bien partis pour marquer le but de la victoire, un homme s'est introduit sur la pelouse, et l'action a été interrompue.

De ce fait, la LFP a décidé de sanctionné la tribune Loire d'une fermeture d'un match ferme. Ce sera pour la réception du Montpellier HSC prévue le 22 octobre prochain à la Beaujoire. "Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la décision suivante à l’encontre du FC Nantes : Fermeture pour un match ferme et pour un match avec sursis de la tribune Loire du stade de la Beaujoire. La sanction prend effet à partir du mardi 26 septembre 2023 à 0h00."

Le FC Nantes a réagi

Dans un communiqué officiel, le FC Nantes a tenu à réagir à cette nouvelle sanction de la commission de discipline. Si le club prend acte de la décision, il indique également attendre les justifications de la Ligue afin de décider s'il fait appel ou non, tout en cherchant la meilleure solution pour les supporters concernés. "Le club attend les motivations de la décision avant de se prononcer sur un éventuel appel et étudie actuellement toutes les solutions pour appréhender la gestion des abonnés de la tribune Loire Proginov."