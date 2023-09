Si le mercato semblait refermé depuis plusieurs semaines, l’ASSE vient d'enregistrer un nouveau départ. Un défenseur quitte le Forez et file au Qatar.

Mercato ASSE : Abdoulaye Bakayoko rejoint le Muaither SC

Malgré la fermeture du marché des transferts au Qatar le 18 septembre passé, l'AS Saint-Étienne a trouvé un accord ce jeudi avec le club qatari du Muaither SC pour le transfert d'Abdoulaye Bakayoko. N’entrant pas vraiment dans les plans de Laurent Batlles, le défenseur central va pouvoir obtenir du temps de jeu dans un autre club. Écarté de l’équipe première des Verts depuis le début de la saison en Ligue 2, le joueur de 20 ans est transféré définitivement au Muaither Sport Club, en première division du Qatar.

« L’ASSE et le Muaither SC sont parvenus à un accord concernant le transfert d’Abdoulaye Bakayoko. Le défenseur formé par l’AS Saint-Étienne évoluera désormais en Stars League, avec le club basé à Doha et actuel 7e de la première division qatarie. Stéphanois depuis 2018, le défenseur, âgé de 20 ans, a porté 13 fois le maillot Vert avec le groupe professionnel en Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. L’AS Saint-Étienne souhaite le meilleur à Abdoulaye Bakayoko pour la suite de sa carrière », écrit le club ligérien sur son site officiel.

L'ASSE obtient un pourcentage sur une future vente d’Abdoulaye Bakayoko

Aucune information n’a fuité sur le montant de cette opération, mais l’ASSE aurait négocié un pourcentage sur une future vente d’Abdoulaye Bakayoko, selon les informations du quotidien régional Le Progrès. Un triste dénouement pour l’avenir du jeune défenseur qui était il y a encore quelques mois observé par plusieurs clubs européens. Pour rappel, le natif d’Agou a participé à 4 matchs de Ligue 1 et 9 rencontres de Ligue 2 avec son club formateur, y compris la victoire sensationnelle (5-0) face à Bastia, mais aussi des séries de défaites qui ont empêché les Verts de quitter la zone rouge plus tôt et de jouer la montée, conformément à leurs objectifs.