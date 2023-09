En clôture de la sixième journée de Ligue 1, l’OM ira défier le PSG au Parc des Princes dimanche soir. À la veille de ce choc, le club phocéen est frappé par une mauvaise nouvelle.

Geoffrey Kondogbia incertain pour PSG-OM

En pleine tempête après la démission de Marcelino et le conflit entre les représentants des groupes de supporters et la direction, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce dimanche, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Après un match héroïque à Amsterdam face à l’Ajax (3-3), en Ligue Europa, les Marseillais espèrent poursuivre sur leur dynamique face au PSG avant d’affronter l’AS Monaco et Brighton Albion. Et alors qu'il devra composer sans Ismaïla Sarr et Pape Gueye, le nouvel entraîneur olympien Jacques Abardonado pourrait également se passer des services de Geoffrey Kondogbia.

Présent en conférence de presse ce samedi, le successeur de Marcelino a confirmé les absences des deux internationaux sénégalais. « Ismaïla Sarr, on ne le récupère pas encore. Il est encore en phase de récupération, il travaille avec nos préparateurs physiques. Pape (Gueye) on sait très bien qu’il est suspendu encore pour un bon moment. Sinon, on a tout le monde sur le pont », a notamment déclaré Jacques Abardonado. Concernant Kondogbia, il pourrait simplement manquer le Classique contre les Rouge et Bleu.

Geoffrey Kondogbia absent de l’entraînement de samedi

Malgré les propos tenus par le coach de l’OM, Geoffrey Kondogbia pourrait être contraint de déclarer forfait à la dernière minute lors du choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. D’après les informations du journaliste Saber Desfarges, l’ancien milieu de terrain de l’Atlético Madrid ne s'est pas entraîné avec le reste du groupe lors de la séance de ce matin. L'international centrafricain de 30 ans est resté aux soins et est donc incertain pour le premier Classique de la saison.