Le départ soudain de Marcelino oblige l’OM à vite trouver son remplaçant pour la suite de la saison. Les premières démarches ont débuté en interne.

Crise à l’OM : Pablo Longoria en quête du successeur de Marcelino

L'Olympique de Marseille est actuellement plongée dans une crise d'une ampleur sans précédent. Après une réunion houleuse avec les représentants de supporters, toute direction de l'OM a choisi de se mettre en retrait, laissant place à une atmosphère de chaos. L’entraîneur Marcelino, lui, a déjà pris la décision de quitter le club phocéen moins de trois mois après son arrivée.

C’est donc Jacques Abardonado, surnommé Pancho, qui a dirigé l'équipe phocéenne hier soir lors du match nul contre l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa (3-3). Cependant, cette solution est provisoire. Jacques Abardonado assurera l'intérim le temps de trouver un nouvel entraîneur plus expérimenté. D’ailleurs, dans son article du jour, L'Équipe fait une révélation sur ce dossier.

Selon une source proche du président espagnol, Pablo Longoria serait bel et bien en train de chercher un nouvel entraîneur. Malgré l'ambiance explosive qui règne actuellement à l'OM, le dirigeant espagnol aurait entamé le processus de sélection du nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Cette information surprend plus d’un, étant donné que Pablo Longoria s’est mis en retrait de la direction de l'OM et n’est pas certain de continuer à son poste.

Un indice révélateur sur l’avenir de Pablo Longoria

Cette quête d’un nouvel entraîneur suggère que, malgré les turbulences en interne, Pablo Longoria reste déterminé à reconstruire l'OM et à stabiliser le club au plus vite. L’Espagnol est conscient de l'importance d'un technicien chevronné à Marseille. Cependant, cela pourrait également indiquer que le président espagnol n'a pas l'intention de quitter le navire malgré la pression des supporters et les accusations à son encontre.

Quoi qu’il en soit, le choix du nouvel entraîneur sera crucial pour l'avenir de l'OM. Si les noms de Christophe Galtier ou encore Marcelo Gallardo circulent dans la cité phocéenne, Pablo Longoria semble déterminé à faire le meilleur choix possible pour le club. Les prochains jours seront cruciaux pour connaitre le dénouement de cette affaire.