Entraîneur intérimaire de l’OM après la démission de Marcelino, Jacques Abardonado, a annoncé la couleur à Luis Enrique pour le Classique de dimanche soir.

PSG-OM : Jacques Abardonado dévoile ce qu'il attend de ses joueurs

Ragaillardie par son match nul héroïque à Amsterdam (3-3) face à l’Ajax en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille prépare le Classique contre le Paris Saint-Germain avec beaucoup de confiance. Pour clore une semaine intense, l’OM sera en effet sur la pelouse du Parc des Princes dimanche soir pour affronter le PSG, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Pour ce premier Classique de la saison, le premier pour les deux entraîneurs Luis Enrique et Jacques Abardonado, les spectateurs devront s’attendre à une partie hautement relevée.

En tout cas, Pancho a expliqué en conférence de presse ce samedi ce qu'il attendait de ses joueurs pour ce choc de Ligue 1. « Il y a une histoire propre à chaque match, et affronter un grand club européen comme le PSG en est un. Nous aborderons ce match avec assurance, ce sera une grande rencontre, une véritable fête. Ce match sera totalement différent de celui contre l'Ajax, nous avons quelques idées en tête, et vous obtiendrez la réponse dimanche soir », a déclaré Jacques Abardonado avant d’exposer ses idées pour cette rencontre.

Jacques Abardonado : « Je veux une équipe qui me ressemble, une équipe agressive »

Face à la presse ce samedi matin, l'entraîneur de l'OM Jacques Abardonado a expliqué qu'il voulait une équipe agressive face au Paris Saint-Germain demain soir. « Mes idées ? Elles sont similaires à celles que j'avais en tant que joueur. Je veux une équipe qui me reflète : agressive et jouant un football offensif (...) Marcelino avait tenté de mettre en place ce style de jeu, mais je suis arrivé avec un nouveau système, basé sur mes convictions. Avec ce système, nous pouvons mieux nous projeter vers l'avant et aligner les joueurs à leurs postes naturels. C'est une grande fierté pour moi, et j'espère que nous prendrons du plaisir sur le terrain et que nous obtiendrons un résultat positif », a ajouté le technicien français.