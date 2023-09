Après sa victoire face à l'US Concarneau, l'ASSE prépare son déplacement à l'ESTAC samedi prochain, un adversaire en pleine crise.

ASSE : Après la pluie vient le beau temps

Il y a un peu moins de deux semaines, l'ASSE était en début de crise, et Laurent Batlles voyait sa place sur le banc de l'ASSE être menacée. Mais grâce aux deux victoires consécutives à Caen (2-1), et à Concarneau ce week-end (1-0), la situation s'est inversée, et les Verts se sont positionnés dans la première partie de tableau, à la 8e place du classement. Sur le terrain, même si tout n'est pas parfait, l'état d'esprit est positif, et les joueurs semblent déterminés à faire une grande saison.

Les relations avec les supporters sont également apaisées, et l'ASSE peut compter sur un soutien indéniable. L'objectif désormais consiste à prendre le plus de point sur les prochains matchs pour essayer d'atteindre les premières place avant la fin de la première partie de saison.

L'ESTAC en crise avant d'accueillir l'ASSE

Le prochain adversaire de l'ASSE n'est pas au mieux en ce début de saison. Samedi prochain, l'ESTAC va accueillir l'AS Saint-Etienne, et les hommes de Patrick Kisnorbo sont en pleine crise sportive. En 7 journées de Ligue 2, les Troyens comptabilisent qu'une seule victoire pour deux défaites et quatres matchs nuls. Au classement, la situation devient urgente, car l'ESTAC pointe à la 15e place, et il sera difficile de postuler pour une remontée immédiate en Ligue 1 après un tel début de saison. Une réaction sera donc obligatoire dès samedi prochain face à l'ASSE, équipe qui n'a plus perdu en championnat depuis cinq rencontres.