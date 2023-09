Samedi, le PSG se déplacera sur le terrain de Clermont Foot, son adversaire de la 7e journée de Ligue 1, sans Kylian Mbappé. Le buteur parisien, remplacé sur blessure face à l’OM, ne devrait prendre aucun risque pour ce match.

PSG : vers l’absence de Kylian Mbappé à Clermont

Le Paris Saint-Germain devrait faire le voyage à Clermont pour son match de la 7e journée de Ligue 1 sans Kylian Mbappé. Le club de la capitale, 3e du championnat après le Stade brestois et l’OGC Nice, aura à cœur d’aller chercher les trois points de la victoire sur le terrain de Clermont Foot. Luis Enrique aurait pour cela aimé amener avec lui son attaquant vedette, mais sa blessure survenue lors du classico PSG-OM (4-0) l’en empêche.

Malgré cette éventuelle absence de Kylian Mbappé à Clermont samedi, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir ramener sans trop de mal les 3 points de la victoire. Le club de la capitale a en effet démontré face à l’Olympique de Marseille qu’il devenait un groupe soudé dans l’effort.

Achraf Hakimi, face aux Phocéens, avait ouvert la marque. Randal Kolo Muani lui avait ensuite emboité le pas à la 37e minute avant le festival de buts de Gonçalo Ramos à la 47e puis à la 89e minute de ce match totalement paralysant pour les Marseillais.

Début de la vie sans Mbappé ?

Avec ces mêmes vertus affichées lors du classico face au rival l’Olympique de Marseille, les joueurs parisiens peuvent sans trop de mal aller battre n’importe quelle équipe du championnat français à domicile. Kylian Mbappé pourrait donc profiter de cet état de forme de l’équipe pour éviter la précipitation dans son retour au jeu.

De plus, avec le possible départ de Kylian Mbappé du PSG à la fin de cette saison, Luis Enrique et les dirigeants parisiens vont expérimenter à plusieurs reprises cette saison la vie sans l'attaquant bondynois. Le technicien espagnol, qui dispose d'un effectif de qualité, veut éviter de reposer tout son jeu offensif sur Mbappé qui n'a pas encore accepté de prolonger son contrat avec le PSG.