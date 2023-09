La direction du RB Leipzig a récemment exprimé son souhait de conserver Xavi Simons au terme de la saison. La réponse du PSG n'a pas tardé.

Mercato PSG : Paris insiste sur le retour de Xavi Simons

Prêté par le Paris Saint-Germain, Xavi Simons poursuit sa progression au sein de son nouveau club, le RB Leipzig. L’ailier polyvalent de 20 ans s’est très vite adapté au système de jeu offensif du club allemand, comptabilisant 3 buts et 4 passes décisives en championnat depuis le début de la saison. De telles performances font plaisir aux dirigeants du PSG qui comptent récupérer Xavi Simons à l’issue de la saison. D’autant plus que son prêt à Leipzig ne comporte pas d’option d’achat.

Sauf que la direction allemande ne l’entend pas de cette oreille et espère conserver le jeune attaquant le plus longtemps possible. Le directeur sportif du RB Leipzig, Kicker Max Eberl, a lui-même confirmé cette volonté de son club. « Xavi connaît un très bon départ et il réalise actuellement un très bon parcours […] Il s’identifie à nous, à l’équipe et au club. Nous essayerons de faire en sorte qu’il reste plus longtemps avec nous à l’été 2024 », avait-il déclaré. Cette déclaration n’a pas été bien accueillie du côté du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a contacté le directeur sportif du RB Leipzig

En effet, selon les informations du compte PSG Inside Actus, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout apprécié cette sortie de la part du RB Leipzig et an tenu à le faire savoir. « Nasser Al-Khelaïfi a contacté le directeur sportif du RB Leipzig en début de semaine pour lui faire comprendre que le deal était bien un prêt et à la fin de saison, retour au Paris Saint-Germain » explique l’insider.

Cette communication a ainsi permis de clarifier la position du PSG sur le sujet. « Xavi Simons retournera au Paris SG à la fin de son prêt », indique la source. Le message est clair. Le PSG semble avoir de grands projets pour le jeune attaquant néerlandais. Le club de la capitale est alors déterminé à faire en sorte qu’il revienne à Paris à la fin de son prêt pour continuer son développement au sein de l'équipe première.