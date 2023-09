Alors que le derby entre le Stade rennais et le FC Nantes se jouera dimanche, un immense retour se précise dans les rangs du SRFC.

Stade Rennais : Le SRFC doit gagner face à Nantes

Chaque année, ce match est attendu avec impatience par les supporters des deux équipes. Dimanche soir au Roazhon Park, dans une ambiance qui s'annonce déjà bouillante, le Stade Rennais et le FC Nantes vont s'affronter pour tenter de s'offrir le derby. Côté rennais, la dynamique du moment est plus que moyenne. S'ils restent toujours invaincu toutes compétitions confondues, les Rouge et Noir sont sur 5 matchs nuls consécutifs en championnat.

Quant au FC Nantes, les jours sont bien meilleurs depuis quelques semaines. Les Canaris n'ont plus perdu depuis le 20 août dernier sur la pelouse du LOSC (2-0), et restent sur deux victoires consécutives, à Clermont (1-0) et plus récemment face à Lorient à la Beaujoire (5-3). Ce déplacement à Rennes est l'occasion parfaite pour voir si les hommes de Pierre Aristouy sont capables d'embêter un gros du championnat.

Martin Terrier de retour dans le groupe ?

L'attente est interminable pour les supporters, et le moment tant attendu pourrait bien intervenir dimanche soir. Selon les informations de L'Équipe, Martin Terrier serait bien parti pour figurer dans le groupe convoqué par Bruno Genesio à l'occasion de la réception du FC Nantes. La semaine dernière, l'entraîneur rennais avait indiqué que son attaquant était sur la bonne voie pour un retour. "Petit à petit, on lâche la bride, on a vu qu'il n'avait pas d'appréhension dans les duels. On verra pour Nantes." Un premier élément de réponse devrait être donné en fin de semaine à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse d'avant match.