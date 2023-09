À quatre mois de l’ouverture du marché des transferts de l’hiver, Luis Enrique, le conseiller football du PSG, prépare déjà le terrain pour caler un deal.

Mercato PSG : C’est déjà terminé entre Hugo Ekitike et Paris

Arrivé l’été passé contre un montant de 35 millions d’euros, Hugo Ekitike n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain. Nommé cet été en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a rapidement fait comprendre à l’ancien buteur du Stade de Reims qu’il ne comptait pas sur lui. Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, l’international espoir français était notamment attendu à l’Eintracht Francfort pour remplacer Randal Kolo Muani, qui a rejoint l’effectif de Luis Enrique. Mais Hugo Ekitike a refusé de bouger. En colère, la direction parisienne a décidé d’écarter le joueur de 21 ans. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Ekitike est désormais indésirable au PSG, où Luis Campos préparerait déjà son départ.

Hugo Ekitike ne manque pas de prétendants en Europe

Après les arrivées de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain ne veut plus de Hugo Ekitike. Présent dans le groupe durant les trois premières journées de championnat, le natif de Reims n'a plus été convoqué par Luis Enrique et cette situation pourrait durer jusqu’au mercato de janvier. D’après Loïc Tanzi, son dossier sera, a priori, de nouveau ouvert cet hiver.

En effet, le journaliste de L'Équipe assure que la direction sportive des Rouge et Bleu travaille sur le transfert du coéquipier de Kylian Mbappé. « Hugo Ekitike est encore vivant ou il est attaché au Qatar ? Il est là. Une solution est déjà en train d’être travaillée pour janvier », répond Tanzi sur Twitter. Poussé vers la sortie, le joueur aurait une préférence pour la Premier League, où West Ham, Crystal Palace et Brighton sont déjà positionnés pour le récupérer en janvier. En Italie, l’AC Milan serait aussi intéressé.