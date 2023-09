L’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de l’OM provoquera des chamboulements au sein de l’effectif marseillais. Quatre joueurs sont en ligne de mire.

OM : Gennaro Gattuso avec un nouveau système de jeu à Marseille

Suite au départ prématuré de Marcelino, vexé par les tensions avec les groupes de supporters, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’est rapidement mis en quête pour trouver son successeur. Si plusieurs pistes ont été explorées en interne, la direction de l’OM a finalement opté pour Gennaro Gattuso.

L’entraîneur italien a signé un contrat d’une saison avec l’OM avec une année supplémentaire en option et a été présenté ce jeudi à la presse. L’occasion pour lui de dévoiler ses ambitions, de donner son option sur la terrible déconvenue subie face au PSG ou de s’exprimer le système de jeu qu’il souhaite mettre en place à Marseille. Contrairement à son prédécesseur, Gennaro Gattuso n’est pas un adepte du 4-4-2. Il préfère le 4-3-3 ou le 4-2-3-1, apportant ainsi une nouvelle vision tactique à l'équipe.

Azzedine Ounahi, Vitinha, Amine Harit et Joaquin Correa sous pression

L'ancien entraîneur de l'AC Milan exprime son désir de mettre en place un jeu plus offensif à l'OM. Mais ce qui distingue surtout Gennaro Gattuso, c'est son tempérament de feu. Il est réputé pour sa passion et son engagement sur le terrain. Il devrait donc apporter cette énergie qui a souvent manqué à Marseille en ce début de saison.

Christophe Dugarry estime d’ailleurs que l’Italien devrait commencer par secouer quatre joueurs de l’OM en difficulté en ce début de saison : Azzedine Ounahi, Vitinha, Amine Harit et Joaquin Correa. Ces joueurs sont talentueux, mais leur état d'esprit et leurs performances ne sont pas à la hauteur des attentes. L’ancien international français est persuadé que Gattuso les poussera à s'investir davantage et à adopter l'état d'esprit du club.

« Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne sont pas du tout à leur niveau et qui n'ont pas encore compris ce qu'est l'OM. Je pense à Ounahi, Vitinha, Harit, Correa. Il y a de bons joueurs de football, mais ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit. Il va en secouer certains », a-t-il déclaré sur RMC Sport. Reste à voir comment Gennaro Gattuso parviendra à motiver ses troupes pour les amener à atteindre leur plein potentiel. Son premier test aura lieu ce samedi en Principauté face à l'AS Monaco.