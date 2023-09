Après deux victoires consécutives et une belle remontée au classement, l'ASSE veut enchaîner à Troyes. Découvrez la compo.

ASSE : Un match important à l'ESTAC

Laurent Batlles le sait. L'ASSE peut frapper un grand coup samedi en allant s'imposer à Troyes. En restant sur deux succès consécutifs, à Caen (2-1) et face à Concarneau (1-0), les Verts sont remontés dans la première partie de tableau, et une nouvelle victoire leurs permettraient de se rapprocher du podium. De plus, l'AS Saint-Etienne possède un match en moins, qu'elle jouera dès mercredi face à Dunkerque à Geoffroy-Guichard.

Pour Laurent Batlles, la semaine a été importante en terme de préparation, afin d'être prêt à enchaîner les matchs qui arrivent tous les trois jours à partir de samedi. "On a pas mal travaillé cette semaine en anticipant le fait qu'on aura moins l'occasion de le faire la semaine prochaine avec l'enchaînement des matches. Il faudra gérer ceux qui auront beaucoup de temps de jeu mais également remplir physiquement ceux qui en auront moins."

Un groupe quasi au complet pour Laurent Batlles

Hormis Ibrahima Wadji, toujours touché à la cheville et vraisemblablement absent jusqu'à la trêve internationale, le reste du groupe stéphanois devrait être opérationnel. Si Mathieu Cafaro et Stéphane Diarra étaient incertains jeudi lors de la conférence de presse de Laurent Batlles, ces derniers devraient tout de même être convoqués par leur entraîneur poour le déplacement à Troyes. Le meilleur buteur des Verts, Ibrahim Sissoko sera également présent après s'être entraîné à part 24 heures auparavant.

La compo probable de l'ASSE à Troyes

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, A. Briançon, L. Petrot

Milieux : L. Fomba, F. Tardieu, B. Bouchouari

Attaquants : M. Cafaro, I. Sissoko, S. Diarra