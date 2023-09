Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a évoqué l’avenir de Kylian Mbappé que Javier Tebas, le patron de la Liga, voit au Real Madrid en fin de saison.

Javier Tebas : « La Liga est une destinée pour Kylian Mbappé »

Il y a trois jours, profitant d’une interview accordée à Movistar+, le président de la Liga a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour Javier Tebas, cela fait fait peu de doutes que l'attaquant du Paris Saint-Germain rejoindra le championnat espagnol, notamment le Real Madrid, la saison prochaine. « Est-ce que je suis convaincu convaincu, non. Mais c'est une destinée pour lui, c'est sûr. L'année prochaine, je dirais qu'il y aura plus de 70-80% de chances », a déclaré le dirigeant espagnol. Tebas a-t-il recueilli des informations auprès de Florentino Perez, le président du Real Madrid ? Qu’à cela ne tienne. À Paris, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas renoncé à l’idée de prolonger le champion du monde 2018.

Al-Khelaïfi : « Kylian Mbappé est un joueur du PSG »

Cette semaine, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a revêtu son costume de président de l’ECA afin d’assister à une réunion de cette association des clubs européens en Pologne, à Varsovie. L’occasion pour le Qatari d’accorder un entretien à un média local. Interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, dont le contrat expire le 30 juin prochain, le patron des Rouge et Bleu a assuré que le partenaire de Randal Kolo Muani appartient toujours au PSG. « Kylian est un joueur du PSG. Il aime le club. C’est un joueur fantastique, le meilleur du monde. Nous sommes très heureux de l’avoir », confie Nasser Al-Khelaïfi au micro de Meczykipl. Autrement dit, le Paris SG fera tout son possible pour garder son joyau français.