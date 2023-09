Pressenti au PSG durant le dernier mercato estival, Dusan Vlahovic est finalement resté à la Juve, qui a fait le point sur la situation du buteur de 23 ans.

Dusan Vlahovic convoité par le PSG cet été ?

À la recherche de renforts offensifs pour cette saison, le Paris Saint-Germain a sondé plusieurs attaquants durant le mercato estival passé. Après Harry Kane, qui a finalement rejoint le Bayern Munich, et Victor Osimhen, resté à Naples, les dirigeants parisiens se seraient également positionnés pour recruter Dusan Vlahovic. Des médias étrangers et locaux ont même évoqué des contacts entre Luis Campos et les représentants de l’attaquant serbe, ainsi qu’avec les dirigeants de la Juventus Turin.

Pour laisser filer son joueur, la Vieille Dame réclamait un chèque d’un montant compris entre 60 et 90 millions d’euros. En froid avec son entraîneur Massimiliano Allegri, l’ancien avant-centre de la Fiorentina semblait bien parti pour quitter Turin. Mais selon le directeur sportif des Bianconeri, le champion de France en titre n’est jamais passé à l’action dans ce dossier.

La Juventus a reçu une seule offre de Chelsea pour Dusan Vlahovic

Profitant d’une interview accordée au quotidien italien La Repubblica, Cristiano Giuntoli a expliqué que Dusan Vlahovic aurait pu quitter la Juventus Turin durant l’été si une offre satisfaisante était parvenue à ses bureaux. Le directeur sportif du club italien avoue avoir reçu une seule proposition de Celsea, mais jugée insignifiante.

« Cet été, il y a eu une offre de Chelsea pour Vlahovic. Nous, nous ne voulions pas spécialement céder Dusan, mais nous aurions accepté pour un certain montant. Mais Chelsea n'est jamais arrivé à ce montant et l'échange prévu avec Romelu Lukaku ne s'est pas fait », a déclaré le dirigeant turinois. Le Paris SG n’est donc pas passé à l’action pour le coéquipier d’Adrien Rabiot, mais est parvenu à attirer Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour renforcer son secteur offensif.