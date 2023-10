Libre en juin prochain, Youssouf Fofana n’a pas encore prolongé avec l’AS Monaco. Et le milieu de terrain de 24 ans ne dirait pas forcément non au PSG.

Mercato AS Monaco : Youssouf Fofana ouvre la porte au PSG

Valeur sûre de l'effectif de l'AS Monaco, Youssouf Fofana a répondu à un possible transfert au Paris Saint-Germain. Natif de la Ville Lumière, l’international français avoue être supporter des Rouge et Bleu depuis l'enfance. Alors qu’il dispute sa dernière année de contrat sur le Rocher, le protégé du coach autrichien Adi Hütter ne s'opposerait pas à une signature au PSG à terme, même s’il n’en fait pas une obsession.

« C’est la ville d'où je viens, c'est le premier club que j'ai supporté. Mais je me ferai toujours passer numéro un. Parce que je suis égoïste (rires). Dans ce monde-là, il faut. Si c'est l'endroit qui fera que mes objectifs seront remplis, pourquoi pas. Sinon, j'irai ailleurs. J'espère pour eux qu'ils feront une belle saison, mais pas mieux que nous (rires) », a déclaré Youssouf Fofana au micro du Canal Football Club. Reste à savoir si les dirigeants parisiens reviendront à la charge pour le recruter dans les mois à venir.

Le PSG a déjà tenté Youssouf Fofana

À la recherche de renforts au milieu de terrain pour cette saison, le Paris Saint-Germain a pensé à Youssouf Fofana lors du mercato estival passé. Mais l’AS Monaco, qui avait déjà perdu Aurélien Tchouaméni en juillet 2022 au profit du Real Madrid, a refusé de céder son colosse milieu de terrain. Mais la situation du partenaire de Wissam Ben Yedder pourrait changer dès l’ouverture du prochain marché des transferts de janvier.

En fin de contrat le 30 juin à venir, Fofana sera libre de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. Avec les départs plus que possible de Fabian Ruiz et Carlos Soler lors des prochains mercatos, le numéro 19 de l’AS Monaco pourrait être une sérieuse option pour le Paris SG. Mais il faut déjà que Luis Enrique accepte de l’accueillir dans son effectif.