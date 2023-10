Alors que Gennaro Gattuso a fraîchement été intronisé sur le banc de l’OM, Brandao vient de faire un énorme appel du pied à la direction marseillaise.

Mercato OM : Brandao rêve toujours d'entraîner le club phocéen

Après le départ prématuré de Marcelino, l'Olympique de Marseille avait entamé sa quête pour trouver un nouvel entraîneur, qui s'est finalement conclu par la nomination de Gennaro Gattuso. Toutefois, le technicien italien n’était pas la cible prioritaire pour ce poste. Plusieurs noms de techniciens libres de tout contrat avaient circulé dans la cité phocéenne.

En plus de Christophe Galtier, un ancien de la maison, Brandao, avait également affiché son souhait de diriger l’équipe phocéenne. Et l'ancien attaquant de l'OM passé par l'ASSE et Bastia n’a pas renoncé à son souhait malgré l'arrivée de Gennaro Gattuso. Il a réaffirmé son désir de diriger un jour l’équipe phocéenne. « Je me sens très préparé pour ce nouveau défi. J'ai des cours d'entraîneur de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), Licence PRO. Je suis qualifié pour travailler au Brésil et à l'étranger en tant que l'entraîneur », a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à Foot Mercato.

Brandao convaincu de remporter des titres avec l'Olympique de Marseille

Brandao n'a pas caché son ambition et sa confiance en ses compétences d'entraîneur. Il est persuadé de remporter des titres avec l’OM. « Vous pouvez me faire confiance, car je suis sûr que l'Olympique de Marseille remportera encore des titres avec moi à la tête de l'équipe ! Tous unis par un seul objectif : la victoire », a-t-il ajouté.

Même si son souhait est louable, il est important de noter que l'OM a déjà nommé Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur pour la saison en cours. Par conséquent, il est peu probable que Brandao réalise son rêve de devenir l'entraîneur de l'équipe phocéenne si tôt. Il devra donc attendre plus longtemps avant de réaliser ce rêve.