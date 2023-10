Présent ce lundi en conférence de presse à la veille du choc face à Arsenal, l'attaquant du RC Lens, Florian Sotoca, a tenu à prévenir les Gunners.

RC Lens : "Ce ne sera pas facile pour eux non plus"

Pour le retour de la Ligue des Champions au stade Bollaert, le RC Lens va affronter Arsenal et tenter d'écrire une nouvelle page de son histoire. Un défi immense qui s'annonce difficile, mais pas question de s'avouer vaincu côté lensois. Ce lundi, Franck Haise et Florian Sotoca se sont présentés devant les médias pour évoquer cette rencontre au sommet, et l'attaquant du RCL a adressé un petit avertissement aux Gunners.

"Il y aura beaucoup d'émotions, avant ou après la rencontre. Pendant, on ne fera pas de cadeaux. On va essayer de montrer notre vrai visage. Ce ne sera pas facile pour eux non plus. À nous de faire aussi bien que lors de nos deux derniers matches en L1. Et de tout faire pour les embêter." Arsenal reste sur un succès 4-0 en championnat samedi à Bournemouth. En Ligue des Champions, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés sur le même score lors de la 1ère journée face au PSV Eindhoven le 20 septembre dernier à l'Emirates Stadium.

Massadio Haïdara et David Pereira da Costa absents face à Arsenal

En plus de Jimmy Cabot et Wuilker Farinez, absents depuis plus d'un an maintenant, Massadio Haïdara et David Pereira da Costa ne seront pas de la partie mardi soir face à Arsenal. Les deux hommes ont repris l'entraînement selon Franck Haise, mais sont encore trop juste pour retrouver la compétition. Pour le reste, l'entraîneur du RC Lens a indiqué que son groupe serait quasiment similaire à celui convoqué face au RC Strasbourg vendredi lors de la victoire 1-0 des Sang et Or à la Meinau.