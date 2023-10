Mercredi soir, à St James’ Park, Newcastle United accueille le PSG pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Et Jamaal Lascelles ne compte pas faire de civilités avec Kylian Mbappé.

Mercredi à 21 heures, Newcastle United accueille le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Sur une bonne dynamique en Premier League, Eddie Howe et ses hommes ne comptent pas se présenter devant le champion de France en titre en victime expiatoire. D’ailleurs, le capitaine de la formation anglaise s’attend à vivre d’intenses duels avec la star du PSG, Kylian Mbappé. Pour autant, Jamaal Lascelles ne craint pas l’attaquant de 24 ans et n’entend pas lui réclamer son maillot du français à l’issue de la rencontre.

« Le maillot de Mbappé ? Non, nous n’en avons pas vraiment parlé. Nous nous concentrons sur la façon dont le manager nous met en place en tant que joueurs. Nous cherchons à respecter le plan de jeu et à gagner le match. C’est tout ce qui nous importe. Nous ne nous soucions pas des noms et des choses comme ça », a déclaré le défenseur central de 29 ans en conférence de presse avant d’ajouter : « Et si c’est Mbappé qui venait à demander un échange de maillots ? Dans ce cas, oui. Au moment où on se retrouvera dans le tunnel, mais pas sur le terrain. » L’ancien international anglais des moins de 21 ans reconnaît tout de même le talent de Mbappé.

Jamaal Lascelles encense Kylian Mbappé

S’il assure qu’il ne regardera pas Kylian Mbappé avec des yeux remplis d’admiration pour les stars du Paris Saint-Germain, notamment Kylian Mbappé, l’ancien joueur de Nottingham Forest admet que le capitaine de l’équipe de France est un joueur exceptionnel. « C’est un joueur d’exception. Il est même probablement le meilleur joueur du monde. Nous devons juste être professionnels et rester ce que nous sommes. Il s’agit simplement de faire le travail », a confié Jamaal Lascelles. Après sa victoire (2-0) face à Burnley samedi en Premier League, Newcastle se retrouve dans une très bonne forme avant de défier le Paris Saint-Germain, qui a concédé un match nul décevant et frustrant face à Clermont Foot (0-0), dernier de Ligue 1.