Alors que le choc de Ligue des Champions entre Newcastle et le PSG approche à grands pas, Luis Enrique a reçu un coup de main pour sa composition d’équipe.

Rielo à Luis Enrique : « pas de fantaisies à St James' Park cette semaine »

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-0) et le Classique contre l’Olympique de Marseille (4-0), le Paris Saint-Germain avait évolué dans un 4-3-3 équilibré. Samedi passé contre Clermont, Luis Enrique a fait tourner son effectif en privilégiant un 3-4-3. Une grossière erreur vu le résultat de la rencontre puisque le PSG n’a pas fait mieux qu’un match nul frustrant sur la pelouse de la lanterne rouge du championnat. Pour Daniel Riolo, l’entraîneur parisien doit absolument éviter cela mercredi soir à St James’ Park.

« Le 4-2-4 ou le 3-4-3 ou je ne sais pas quoi, s’il va comme ça à Chateauneuf (ndlr Newcastle) honnêtement, je ne sais pas comment ça peut passer. Peut-être que le match peut bien tourner, mais je n’irais pas comme ça. J’irais avec un 4-3-3 bien normal et je ne tenterais pas de fantaisies à St-James Park cette semaine, je ferais attention et je laisserai Barcola sur le banc rentrer en joker et j’irais avec Mbappé. Un avant-centre, il fait ce qu’il veut entre Kolo Muani et Ramos et Dembélé », a déclaré l’éditorialiste de RMC sur le plateau de l’After Foot.

Et justement, le journaliste Marc Mechenoua du quotidien Le Parisien assure que « Luis Enrique devrait s'appuyer sur ses valeurs sûres à Newcastle, et reconduire un système en 4-3-3, demain soir, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après un succès initial contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0), quand le club anglais obtenait le nul contre l’AC Milan à San Siro, Kylian Mbappé et ses partenaires tenteront d’enchaîner un second. Le successeur de Christophe Galtier devrait donc revenir à une composition classique.

La composition probable du PSG à Newcastle

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap), Skriniar, Hernandez

Milieux : Vitinha, Ugarte, Zaïre-Emery

Attaquants : Dembélé, Kolo Munai/Ramos, Mbappé.