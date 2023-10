La FIFA a décidé de se pencher sur les conditions de l’arrivée d’Ernest Nuamah à l’OL. John Textor et l’Olympique Lyonnais vont devoir s’expliquer.

Mercato OL : La FIFA va ouvrir une enquête sur le transfert d’Ernest Nuamah

En pleine crise sportive avec une cinquième défaite en sept journées de Ligue 1 et une dernière place au classement, l’Olympique Lyonnais est aux abois et devra désormais composer avec une enquête de la FIFA. Malgré un encadrement des transferts et de la masse salariale de l’OL par la DNCG cet été, le club olympien est tout de même parvenu à s’offrir les services de l’attaquant Ernest Nuamah, prêté par Molenbeek.

Propriétaire des deux clubs, John Textor a acheté le jeune international ghanéen en Belgique contre un chèque de 25 millions d’euros pour Nordsjaelland, avant de le prêter aux Gones. L’instance mondiale du football a donc décidé d’ouvrir une instruction pour voir si Lyon n’a pas rusé avec la DNCG dans ce dossier. Et l’enquête de la FIFA ne serait pas une manoeuvre spontanée.

La FIFA alertée par plusieurs dirigeants du football français

Débauché par Molenbeek du côté de Nordsjaelland, au Danemark, lors de l’intersaison, Ernest Nuamah a été cédé dans la foulée à l’Olympique Lyonnais par le nouveau partenaire belge des Rhodaniens, alors même que le gendarme financier du football français encadrait strictement les mutations du club fraîchement vendu par Jean-Michel Aulas à John Textor.

Une pratique dénoncée par « plusieurs dirigeants du football français », lesquels ont demandé à l’instance mondiale d’enquêter sur les conditions de ce transfert, selon L’Équipe, qui ajoute que la direction lyonnaise a préalablement demandé l’accord de la DNCG et de l’instance internationale. Mais la FIFA a tout de même choisi de faire la lumière sur ce dossier. Pour rappel, Ernest Nuamah était aussi dans le viseur du Paris SG et de l'Olympique de Marseille.