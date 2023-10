Alors que l'OL touche le fond sur le plan sportif avec une triste 18e place, un investisseur associé à John Textor veut déjà quitter le club.

Mercato OL : La société Iconic demande le remboursement de 75M€

La situation se tend sérieusement en interne à l'Olympique Lyonnais. Sur le plan sportif, le club est le dernier de Ligue 1, et n'a toujours pas gagné le moindre match depuis le début de la saison. Au sein du vestiaire, l'ambiance est pesante, et certains cadres ne cachent plus leur frustration face à la crise traversée par le club. Après la défaite à Reims (2-0), John Textor a rédigé un communiqué dans le but d'apaiser les débuts de tension avec les supporters, et de tenter de rassurer tout le monde.

Une méthode visiblement inefficace puisque ce mardi, L'Équipe indique qu'un investisseur de l'OL veut déjà plier bagage. La société Iconic, associé à John Textor, a demandé le remboursement des 75 millions d'euros investis pour finaliser le rachat du club. La raison ? Un accord entre les deux parties n'aurait pas été respecté d'après le quotidien sportif.

Le spectre de la Ligue 2 prend de l'ampleur à l'OL

Qui aurait pu imaginer une telle catastrophe à l’Olympique Lyonnais il y a encore quelques années ? L'OL, club mythique et historique du championnat français, va peut-être subir le même sort que Bordeaux et Saint-Étienne il y a deux ans. Le rachat du club par John Textor est clairement le point de bascule, car l'investisseur américain a fait des choix plus que discutables depuis son arrivée.

Cet été, il n'a pas été capable de répondre aux exigences de la DNCG, et cela a terriblement impacté le recrutement du club. Et si le dirigeant John Textor est parvenu à faire un gros coup en signant Ernest Nuamah, la FIFA s'est saisie du dossier ces derniers jours, et cela pourrait bien réserver d'autres mauvaises surprises à l'Olympique Lyonnais dans les prochaines semaines.