À la veille du choc de Ligue des Champions sur la pelouse de Newcastle, les spéculations continuent sur l’équipe possible de Luis Enrique, entraîneur du PSG.

PSG : Luis Enrique envisage un 4-2-3-1 avec Dembélé en meneur

Après un match nul frustrant face au dernier du championnat, le Clermont Foot, samedi passé, le Paris Saint-Germain s’apprête à en découdre avec Newcastle United, mercredi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Vainqueur du Borussia Dortmund lors de la première journée de cette compétition, le club de la capitale française entend bien poursuivre sur sa lancée à St James’ Park. Pour ce déplacement en terre anglaise, l’entraîneur parisien a retenu un groupe de 20 joueurs. Et concernant sa composition d’équipe, Luis Enrique préparerait des changements notables.

En effet, selon les renseignements obtenus par L’Équipe, le successeur de Christophe Galtier a travaillé un système en 4-2-3-1 avec ses joueurs, dans lequel Randal Kolo Muani est à droite et Ousmane Dembélé positionné en meneur de jeu. « Luis Enrique ne s’interdit pas non plus de changer de système dans les prochaines semaines. À l’entraînement, les Parisiens ont travaillé par moments en 4-2-3-1 avec un Ousmane Dembélé en soutien de Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé à gauche et Randal Kolo Muani à droite. Au poste où il a été le plus performant pour le moment », rapporte le quotidien sportif. Adepte d’un 4-3-3, le technicien espagnol serait ainsi prêt à modifier ses plans pour déjouer les Magpies. Intéressant depuis le début de la saison, Vitinha ferait donc les frais de cette nouvelle organisation.

La compo probable du PSG pour affronter Newcastle :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Hakimi

Milieux : Ugarte, Zaïre-Emery, Dembélé

Attaquants : Mbappé, Kolo Muani, Ramo