Eric Masip, conseiller de Joan Laporta, a ouvertement critiqué Ousmane Dembélé pour son transfert au PSG. Le joueur a expliqué son choix de rejoindre Paris.

Mercato PSG : Le clan Laporta tacle Ousmane Dembélé

Après sept saisons à l’étranger, dont les six dernières passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est de retour en Ligue 1, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Durant la dernière ligne droite du mercato, l’ailier international français a décidé de quitter le club catalan pour les Rouge et Bleu. Un départ chiffré à 50 millions d’euros, qui a déçu beaucoup de monde en Catalogne. À l’image d’Eric Masip, le conseiller du président barcelonais Joan Laporta.

« Tout le monde doit être déçu par la forme. J'aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Si vous avez les deux, parfait. Dembélé a déjà montré son peu d'engagement lorsqu'il n'a pas renouvelé. Je préfère un joueur qui me donne un sept ou un huit à un autre qui me donne un dix un jour et deux jours plus tard, il va dans une autre équipe pour gagner plus. Il est très facile d’embrasser le fanion lorsqu’on marque un but ou de vendre de la fumée sur les réseaux sociaux », a pointé le dirigeant barcelonais auprès du quotidien Sport. Interrogé par Téléfoot ce dimanche, Dembélé est revenu sur son arrivée au Paris SG.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé explique son choix de rejoindre Paris

Ce dimanche, dans les jardins du château de Clairefontaine où il prépare, avec les Bleus de Didier Deschamps, le match contre l'Allemagne, Ousmane Dembélé a justifié son choix de rejoindre la capitale. « J’ai parlé avec l'entraîneur (Luis Enrique, ndlr) et le Président. Ils m'ont décrit le projet. Revenir en France, ça me fait plaisir, ça faisait longtemps. Après sept ans à l'étranger, revenir dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, ça fait plaisir. Tout se passe bien, il y a un très bon coach. Le discours du Président m'a plu. Je vais tout faire pour faire une grande saison », a déclaré l’ancien milieu offensif du Stade Rennais.