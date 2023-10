Lors de la victoire du Stade Rennais face au FC Nantes, plusieurs incidents ont été signalés au Roazhon Park. Le SRFC est sorti du silence lundi soir.

Stade Rennais-FC Nantes : Plusieurs incidents ont eu lieu au Roazhon Park

La fête était belle sur la pelouse du Roazhon Park lors de la victoire du Stade Rennais face au FC Nantes. En revanche, ce n'était pas tout à fait la même ambiance dans les travées de l'enceinte bretonne, et plus particulièrement dans la tribune Mordelles occupée par le RCK. En début de rencontre, une banderole à l'encontre de Matthis Abline, prêté au FCN, a été déployée, avec écrit : "Matthis Abline, un aller sans retour." Dans la foulée, des chants à caractère homophobes sont descendus de la tribune. La commission de discipline s'est d'ores et déjà saisie du dossier.

Mais ce n'est pas le seul incident qui a eu lieu au sein du kop rennais dimanche soir. Quelques minutes après la rencontre, une supportrice du Stade Rennais prend la parole sur les réseaux sociaux et explique avoir été victime d'attouchements par un autre supporter. Un comportement inacceptable dénoncé par le club lundi soir.

Le Stade Rennais prend la parole via un communiqué

Face à la gravité des évènements qui se sont déroulés au Roazhon Park dimanche soir, le club a tenu à prendre la parole dans un communiqué pour soutenir publiquement la supportrice victime d'attouchements au cours de la rencontre. Il en a également profité pour dénoncé l'attitude des supporters envers Matthis Abline.

"Hier soir, au cours du derby qui opposait le Stade Rennais F.C. au FC Nantes, une de nos fidèles supportrices a déclaré avoir été victime d’une agression. Le club lui apporte un soutien total et s’est rapproché des autorités compétentes pour identifier l’agresseur présumé. Le Stade Rennais F.C. condamne également fermement les propos injurieux, entonnés par certains de ses supporters dans les travées du stade à l’encontre de Matthis Abline, joueur du Stade Rennais F.C. prêté cette saison au FC Nantes." Dès mercredi soir, au regard des différents incidents qui se sont produits face à Nantes, le SRFC pourrait être sanctionné par la commission de discipline.