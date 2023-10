Après la défaite à domicile face au RC Lens, le RC Strasbourg doit rebondir contre Nantes, et pourra compter sur un soutien de taille à la Meinau.

RC Strasbourg : 31e guichets fermés de rang face à Nantes

Le RC Strasbourg connaît un début de saison bien plus tranquille que l'an dernier. 8es au classement, les Strasbourgeois sont encore loin de la zone rouge, mais attention à ne pas s'enfermer dans une spirale négative. Vendredi dernier face au RC Lens, le RCSA n'a jamais été en mesure de trouver la faille, et a fini par s'incliner 1-0 devant son public.

Une réaction est attendue dès vendredi prochain, toujours à domicile, à l'occasion de la réception du FC Nantes. Sur le papier, le RCSA part avec un léger avantage, d'autant plus que son adversaire sera diminué avec la suspension d'ores et déjà actée de Mostafa Mohamed. Toutefois, les hommes de Patrick Vieira devront se surpasser pour prendre les trois points, et pourront compter sur leurs fidèles supporters. Selon les informations du club, le stade de la Meinau sera de nouveau à guichets fermés, et ce pour la 31e fois d'affilée.

La méthode Patrick Vieira divise à Strasbourg

Si les résultats sont globalement satisfaisants jusqu'à présent, la méthode Patrick Vieira suscite quelques interrogations. Si le RCSA ne prend pas énormement de but, le jeu proposé est loin d'être emballant. L'entraîneur du RC Strasbourg veut avant tout assurer une stabilité défensive à son équipe, quitte à ne pas proposer grand chose dans l'animation offensive.

Pour le moment, cela n'est pas problématique puisque les Alsaciens parviennent à prendre des points, mais il n'est pas certain que cette méthode soit efficace tout au long de la saison.