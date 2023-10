À la veille du match contre Newcastle en Ligue des champions, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a apporté des précisions sur un choix fort au milieu.

PSG : Luis Enrique se confie sur l’absence de Manuel Ugarte à Clermont

Il est sans aucun doute l'un des hommes clés de ce début de saison du Paris Saint-Germain. Arrivé cet été en provenance du Sporting Lisbonne pour la coquette somme de 60 millions d'euros, Manuel Ugarte s'est rapidement imposé au sein de l’effectif parisien et est devenu un élément précieux de système de jeu mis en place Luis Enrique. Le milieu défensif uruguayen impressionne par son aisance technique, sa classe et sa polyvalence devant la défense du PSG.

Le joueur de 22 ans a démarré cinq de sept matchs disputés par le PSG en championnat, ce qui témoigne de la confiance que lui accorde le nouvel entraîneur parisien. Manuel Ugarte est ainsi pressenti pour débuter contre Clermont samedi dernier (0-0). Mais Luis Enrique a préféré le laisser sur le banc de touche dès l’entame de la rencontre. Si son absence contre Clermont a surpris bon nombre d’observateurs du PSG, l’entraîneur espagnol est revenu sur ce choix tactique.

Luis Enrique a tenu à justifier sa décision, expliquant qu'il souhaite construire une équipe solide et cohérente. « Il y a un travail de création d'équipe. Créer une équipe ce n'est pas mettre les joueurs à chaque minute de chaque match. C'est facile de dire après que Ugarte aurait dû jouer à Clermont. Ce n'est pas une manière de construire une équipe. On doit prendre des décisions que les gens ne comprendront pas toujours. J'essaye de créer un groupe avec 23 titulaires et pas seulement 11 », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Luis Enrique donne des nouvelles rassurantes pour Kylian Mbappé

Cette déclaration montre que Luis Enrique mise sur la profondeur de son effectif pour construire une équipe compétitive et capable de rivaliser à tous les niveaux. Manuel Ugarte reste surtout un élément précieux du PSG et continuera à jouer un rôle essentiel dans les prochains matchs du club parisien. Le milieu de terrain uruguayen devrait d’ailleurs faire son retour dans le onze de départ du PSG ce mercredi soir contre Newcastle en Ligue des champions.

Même son de cloche pour Kylian Mbappé qui s’est remis totalement de sa blessure à la cheville. Luis Enrique s’est montré très catégorique sur le sujet, assurant que « Oui, Kylian est opérationnel à 100% ». Le PSG pourra donc compter sur un groupe quasi au complet pour ce choc contre Newcastle prevu ce mercredi à partir de 21h à St. James' Park.