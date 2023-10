Dans le viseur de l'OM la semaine dernière pour succéder à Marcelino, une figure de Ligue 1 est tout proche de rebondir au Qatar.

Mercato : Christophe Galtier aurait pu rejoindre l'OM

Après avoir entraîné l'ASSE, le LOSC, l'OGC Nice et le PSG la saison dernière, Christophe Galtier est à quelques pas de rester lié au Qatar pour s'engager avec le club d'Al-Duhail. Il aurait pu rejoindre l'OM, qui l'avait sondé la semaine dernière pour succéder au départ précipité de Marcelino.

L'entraîneur de 57 ans correspondait aux attentes des dirigeants marseillais. Son expérience non-négligeable en Ligue 1, son titre de champion de France en 2021 et 2023, avec Lille et Paris, et son attache à l'OM, faisaient de Christophe Galtier un favori au poste. Il a d'ailleurs porté le maillot de l'OM en tant que joueur, et a aussi été adjoint et entraîneur intérimaire entre 1999 et 2001. Christophe Galtier se disait intéressé par le challenge olympien, indiquait RMC Sport. Finalement la direction phocéenne a préféré miser sur Gennaro Gattuso.

Christophe Galtier va signer à Al-Duhail au Qatar

L'ancien entraîneur du PSG va finalement s'engager en faveur d'Al-Duhail au Qatar, dans les prochains jours. Il va remplacer Hernan Crespo, remercié alors qu'il était encore sous contrat jusqu'en juin 2024. Selon les informations de L'Équipe, Christophe Galtier devrait s'envoler vers Doha d'ici la fin de la semaine pour signer un contrat de deux saisons.

Le Qatar s'offre comme une nouvelle opportunité pour Christophe Galtier. Si le défi sportif peut paraître moins excitant, il n'avait pas vraiment envie de rester en France, alors que son procès pour harcèlement moral et discrimination s'ouvre le 15 décembre prochain. Actuellement dans le Sud de la France, aux côtés de ses proches, il ne renonçait pas à l'idée de retrouver un banc. Direction donc le Qatar pour lui.