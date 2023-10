Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Newcastle en Ligue des Champions. Dans une interview accordée à PSG TV, Manuel Ugarte a annoncé la couleur.

Newcastle-PSG : Paris doit confirmer

Après le Borussia Dortmund il y a deux semaines lors de la première journée, le PSG a rendez-vous à Newcastle ce mercredi en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique restent sur un triste match nul à Clermont samedi dernier (0-0), et vont devoir montrer un bien meilleur visage pour revenir de St James' Park avec les trois points de la victoire.

Hormis l'absence de Nuno Mendes, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet, avec la présence de Kylian Mbappé ou encore Manuel Ugarte. le milieu uruguayen est resté sur le banc à Clermont, et cela s'est fait ressentir sur le terrain, avec un milieu de terrain parisien beaucoup plus friable que d'habitude. Arrivé cet été en provenance du Sporting, Manuel Ugarte est devenu un élément indispensable dans le schéma de jeu parisien, faisant déjà oublier Marco Verratti.

Manuel Ugarte lance un avertissement à Newcastle

Dans une interview accordée à PSG TV, Manuel Ugarte a annoncé la couleur pour le choc face à Newcastle et est persuadé que son équipe fera un grand match pour aller chercher la victoire. "Tout d’abord, il faut voir comment presse Newcastle et toujours identifier le joueur libre pour se sortir du pressing. Ensuite cela dépend beaucoup des qualités individuelles de chacun. Mais nous restons confiants et nous espérons gagner ce match. Newcastle a un milieu de terrain très fort avec de très bons joueurs. J’ai confiance en moi et en mes coéquipiers. Je pense que nous allons faire un grand match."

De son côté, Luis Enrique a indiqué en conférence de presse mardi que Newcastle est une équipe de très haut niveau et que l'ambiance sera hostile, ce qui rendra la partie difficile pour ses joueurs.