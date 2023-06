Alors qu'il s'est révélé cette saison avec le Stade Rennais, Désiré Doué pourrait bien agité le mercato du SRFC d'après l'annonce de Mikaël Silvestre.

Mercato Stade Rennais : Désiré Doué n'a pas encore pris sa décision

Il a émerveillé le Roazhon Park en début de saison grâce à son élégance et sa technique balle au pied. Derrière, les choses se sont légèrement dégradées, et Désiré Doué a vu son temps de jeu se réduire de façon assez considérable. Pour autant, son potentiel reste indéniable, et Florent Maurice n'a pas l'intention de s'en séparer cet été.

Le 2 novembre dernier, Désiré Doué a accepté de prolonger l'aventure au SRFC, en signant un nouveau bail valable jusqu'en 2025. Malgré cela, le voir partir durant le mercato estival est une issue loin d'être irréelle. Dans une interview accordée au journal anglais Inews, Mikaël Silvestre, agent du jeune attaquant de 18 ans, a révélé "qu'aucune décision" n'avait encore été prise à l'heure actuelle concernant le futur de son poulain.

Newcastle a pris des renseignements sur Désiré Doué

C'est la grosse révélation faite par Mikaël Silvestre dans son interview au journal anglais. Selon ses dires, Newcastle s'intéresse à Désiré Doué, et une prise de contact a déjà eu lieu avec l'entourage du joueur. "Je sais que Newcastle est venu le regarder et a été en contact avec nous." Le pensionnaire de Premier League ne serait pas la seule écurie européenne à surveiller le prodige rennais puisque "de grands clubs de toute l'Europe" sont également à l'affût.

L'hypothèse d'un départ n'est donc pas à écarter, et la direction rennaise risque d'avoir du mal à conserver Désiré Doué, car des offres assez conséquentes pourraient rapidement tomber dans les semaines à venir. Cette saison, l'attaquant rennais a disputé 32 matches toutes compétitions confondues pour 4 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée.