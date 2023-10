Battu par Villarreal jeudi soir en Ligue Europa, le Stade Rennais a fait une mauvaise opération. Après la rencontre, Bruno Genesio s'est plaint de l'arbitrage.

Villarreal-Stade Rennais : Le SRFC peut avoir des regrets

Le Stade Rennais s'est heurté au sous-marin jaune jeudi soir. N'ayant joué qu'une mi-temps sur deux, les Rouge et Noir se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Villarreal après un but splendide d'Alexander Sorloth en fin de première période. Sur les 45 premières minutes, Rennes n'a rien montré, et ce n'est pas la première fois que cela arrive cette saison.

Malgré un visage plus conquérant en deuxième mi-temps, les Rennais n'ont pas réussi à revenir au score. Martin Terrier, entré à 10 minutes de la fin de la partie, a manqué un penalty dans les dernières minutes, après une vérification interminable de la VAR qui a sans doute joué un rôle majeur dans la déconcentration du tireur. Au classement, le SRFC passe à la troisième place du groupe F, et devra impérativement s'imposer en Grèce face au Panathinaïkos le 26 octobre prochain.

Bruno Genesio ne digère pas le temps d'attente sur le penalty

Martin Terrier a dû attendre plus de 6 minutes avant de pouvoir s'élancer. Pourtant, la faute sur Ludovic Blas était évidente, et Bruno Genesio n'a pas vraiment compris pourquoi la vérification a mis autant de temps. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, l'entraîneur rennais n'a pas caché son agacement. "C’est incompréhensible que ça prenne autant de temps, a pesté l’entraîneur rennais. Mais cela me conforte dans mon avis sur les penalties, qui est un geste d’abord mental avant d’être technique."

Cet échec est un coup dur pour l'attaquant du SRFC, qui avait à coeur de marquer pour son retour à la compétition. Il aura peut-être l'occasion de le faire dès dimanche devant son public lors de la réception du PSG.