Julian Draxler a décidé de quitter définitivement le PSG pour le Qatar, cet été. Le joueur de 30 ans a évoqué la raison de son départ.

Mercato PSG : Julian Draxler reconnaît que « l’aspect financier a joué un rôle important »

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler a choisi de s’exiler au Qatar, où il s’est engagé en faveur d’Al-Ali contre un chèque de 9 millions d’euros. À 30 ans, l’ancien milieu offensif de Wolfsburg a signé jusqu’en juin 2025 avec le club qatari. Un départ motivé par l’aspect financier selon le principal concerné.

« Je pourrais maintenant me tenir debout et dire qu’après 12 ans en Europe, il s’agit uniquement pour moi de découvrir une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet passionnant dans le monde arabe, et d’exclure le thème de l’argent. Même si ces aspects sont honnêtement pertinents, ce serait néanmoins un mensonge si la partie financière n’était pas également décisive dans ce cas », a notamment écrit Julian Draxler dans un post LinkedIn. Si l’argent a été important dans son choix, l’international allemand ajoute aussi que l’aspect sécuritaire a eu son pesant d’or dans son choix de rejoindre le Qatar cet été.

Julian Draxler : « La criminalité devient incontrôlable à Paris »

Transféré au Qatar cet été, Julian Draxler a également mis en avant un point gênant pour les joueurs du Paris Saint-Germain : les cambriolages très réguliers dont ils sont victimes lors des matches. Au où cela a pesé dans sa décision de quitter la capitale française pour rejoindre le Golfe. Interrogé par la chaîne allemande Sky, le natif de Gladbeck a ouvertement admis que le problème sécuritaire est un vrai souci pour les joueurs de Luis Enrique. « Ces dernières années, nous avons eu de nombreux cas de cambriolage à Paris. Ce n'est pas agréable en soi, mais dernièrement, il y a eu des cas comme Donnarumma qui a été attaché dans son propre appartement, et sa femme a été forcée d'ouvrir le coffre-fort, et des histoires de ce genre », a confié Draxler.