Lors de la 8ème journée de Ligue 1, le FC Nantes est parvenu à l'emporter à Strasbourg. Une satisfaction pour Pierre Aristouy, l'entraîneur des Canaris.

FC Nantes : Pierre Aristouy, des changements payants contre le RC Strasbourg

Le FC Nantes à la relance. Après la défaite contre son rival Rennes (3-1) la semaine passée, le club des Bords de l'Erdre avait à coeur de faire un bon résultat à Strasbourg. Vendredi, les Canaris se déplaçaient à la Meinau pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1. Sans Mostafa Mohamed, suspendu 2 matchs après s'en être pris à l'arbitre Ruddy Buquet contre le SRFC.

Passés en 3-4-2-1 contre le RCSA, les hommes de Pierre Aristouy ont réussi à dominer la partie. S'ils n'ont pas concrétisé en première période, la seconde aura été fatale aux locaux (1-2). Grâce aux réalisations de Samuel Moutoussamy et Marcus Coco, les Nantais repartent avec les 3 points. « On savait que le côté gauche avec Delaine amenait bien souvent le milieu excentré à jouer latéral droit quasiment tout le match. [...] C'est la premère chose. La seconde, c’est que malgré des choses encourageantes dans le jeu, on continuait à encaisser trop de buts, donc il fallait densifier un peu plus l’axe du terrain » s'est expliqué Pierre Aristouy sur son nouveau système, devant Ouest-France.

9 buteurs différents depuis le début de la saison

Fait rare dans l'équipe des Canaris, on y compte 9 buteurs depuis le début de la saison : Mostafa Mohamed, Samuel Moutoussamy, Marcus Coco, Eray Cömert, Jean-Charles Castelletto, Matthis Abline, Florent Mollet, Moses Simon et Pedro Chirivella. De quoi satisfaire particulièrement Pierre Aristouy : « C’est intéressant quand des attaquants marquent, parce qu’ils sont là pour ça et que ça leur fait du bien et leur donne de la confiance. C’est intéressant quand d’autres prennent le relais, car ça amène plus de diversité et de dangerosité pour l’adversaire » a-t-il livré.

Grâce à ce nouveau succès à l'extérieur, le deuxième cette saison, le FC Nantes peut rêver d'Europe. Après un maintien in extremis lors du dernier exercice, le club des Bords de l'Erdre se classe provisoirement huitième, à un point du top 5. Une prouesse réalisée sans son meilleur buteur, Mostafa Mohamed (5 réalisations en 7 matchs de Ligue 1). Alors imaginez avec son retour.