En clôture de la 8e journée de Ligue 1, le PSG sera sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir. Avant ce choc, Kylian Mbappé a répondu à ses détracteurs.

PSG : Kylian Mbappé se montre solide face aux critiques

Impuissant mercredi soir face à Newcastle United, Kylian Mbappé n’a pas pu aider le Paris Saint-Germain lors du naufrage à St James’ Park. Pour beaucoup d’observateurs, l’attaquant de 24 ans a réalisé l'une de ses plus mauvaises prestations en Ligue des Champions. Sur les antennes de RMC Sports, Daniel Riolo est même allé plus loin dans les critiques à l’endroit du capitaine de l’équipe de France. Pour lui, les mauvaises performances actuelles de Mbappé seraient la conséquence d’une activité nocturne excessive.

« Mbappé, je me souviens de sa phrase contre Neymar (Il faudra bien manger, bien dormir). Cet été, il a fait une préparation moisie. Et quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment », a révélé le journaliste sportif.

Mais face à toutes ces critiques, le principal concerné reste de marbre. En effet, selon les renseignements recueillis par RMC Sports, le partenaire de Randal Kolo Muani se montre plutôt solide et ne laisse rien transparaître au Campus PSG, lors des séances d’entraînement. D’ailleurs, la situation actuelle de l’enfant de Bondy n’est pas alarmante pour un ancien attaquant du PSG.

Laurent Robert n’est pas « du tout inquiet » pour Mbappé

Muet depuis trois matchs, Kylian Mbappé semble loin de son meilleur niveau physique. Pour autant, Laurent Robert pense que cette mauvaise passe du champion du monde 2018 est passagère. L’ancien avant-centre des Rouge et Bleu n’est pas du tout inquiet pour le numéro 7 de l’équipe dirigée par Luis Enrique.

« Il ne faut pas se le cacher : Kylian a été inexistant ! Je ne sais pas s’il est moins bien physiquement, mais c’est vrai qu’on ne retrouve pas chez lui, en ce moment, la multiplication des courses qu’il a l’habitude de répéter. Il a aussi beaucoup trop regardé ses coéquipiers tenter de faire le travail défensif. Mais pour lui, je ne suis pas du tout inquiet », a expliqué Laurent Robert dans les colonnes de L’Équipe. Kylian Mbappé est donc très attendu demain soir au Roazhon Park face au Stade Rennais.