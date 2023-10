Interrogé sur la méforme actuelle de Kylian Mbappé, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’a pas mâché les mots pour défendre son attaquant de 24 ans.

Luis Enrique : Kylian Mbappé n’est pas « un Superman »

Totalement méconnaissable à St James’ Park mercredi passé face à Newcastle, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé, qui est également passé à côté de son sujet contre Clermont la semaine dernière, commence à inquiéter sérieusement au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Face à la polémique qui grandit autour de l’attaquant de 24 ans, son coach est sorti du silence pour le défendre.

« Dans cette même salle, on m'a demandé il y a quelques semaines si le PSG était victime de Kylian dépendance. Et maintenant, vous me demandez ce que je dois faire, car il n'a pas marqué lors des derniers matchs ? Les joueurs passent par différents états », a déclaré le technicien espagnol avant de montrer agacé par l’insistance des journalistes. « Ce n'est pas Superman quand il marque huit ou neuf buts et inversement quand il est dans le dur. Il faut plus de normalité. Il y a toujours des nuances, ce n'est pas toujours blanc ou noir. C'est un joueur vital, déterminant pour nous. Mon objectif, c'est de faire en sorte de voir ses atouts et pas ses défauts », a ajouté le successeur de Christophe Galtier avant d’évoquer la rencontre face au Stade Rennais.

Luis Enrique redoute le Stade Rennais

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain (5e) affronte le Stade Rennais (6e) au Roazhon Park pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Après l’entraînement de ce samedi, à la veille du match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse pour évoquer cette rencontre. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le coach parisien redoute bien le SRFC. « Rennes est une équipe parmi les meilleures du championnat, sans aucun doute. On aura la possession. Mais cette équipe peut nous presser. On devra bien défendre et bien presser. Ils ont des joueurs de très haut niveau. Ce sera intéressant », a confié l’ancien coach du FC Barcelone.