Pointé du doigt après la lourde défaite du PSG sur la pelouse de Newcastle, l'entraîneur parisien Luis Enrique s’est étonné des réactions concernant ses choix.

PSG : Luis Enrique n’a pas compris les critiques

Pour son deuxième match de Ligue des Champions de la saison, le Paris Saint-Germain a lourdement chuté sur la pelouse de Newcastle United (4-1). Lors de cette débâcle à St James’ Park, Luis Enrique a adopté un système en 4-2-4 avec Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos positionnés en attaque.

Un système qui a mené les Rouge et Bleu à sa perte puisque les Magpies ont perdu la bataille avec cinq éléments pour étouffer Manuel Ugarte et Warren Zaire-Emery. Pour autant, si les critiques semblent légitimes, le technicien espagnol persiste et ne semble d’ailleurs pas comprendre ce qui lui est reproché. En effet, selon les renseignements du quotidien L’Équipe, le successeur de Christophe Galtier n’a pas compris les critiques concernant ses choix tactiques contre la formation anglaise.

Luis Enrique parle d’un simple manque d’efficacité à Newcastle

L’ancien entraîneur du FC Barcelone estime avoir seulement changé d’hommes, mais pas de philosophie de jeu à St James’ Park mercredi soir, puisque lors des derniers matches du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Vitinha (22 ans), remplacé pour ce match par Randal Kolo Muani, tenait lui aussi un rôle très offensif sur le terrain.

« Dans son esprit, il a toujours joué de cette façon depuis le début de la saison. Vitinha a toujours eu un rôle très offensif, peut-être un peu moins que Kolo Muani, c'est vrai. Mais regardez le match de nouveau, vous allez voir que Randal a beaucoup bougé, comme le fait Vitinha », confie un proche de Luis Enrique à L’Équipe. Le tacticien de 53 ans assume également ce choix en interne. Selon lui, le problème vient d’un manque d'efficacité devant le but. Pleinement soutenu par sa direction, Luis Enrique semble donc déterminé à poursuivre avec ses idées.