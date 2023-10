Spectateur de la crise à l'Olympique Lyonnais, son ancien club, Sidney Govou a fait son analyse avant la réception du FC Lorient.

OL : Sidney Govou fait de John Textor le coupable actuel

Ancien attaquant dans les années 2000, Sidney Govou connaît parfaitement l'Olympique Lyonnais. Désormais consultant pour Canal +, il a porté les couleurs du club entre 1999 et 2010 lorsqu'il était footballeur professionnel.

Spectateur de la crise traversée par les Gones, derniers avec 2 points après 7 journées de Ligue 1, Govou est particulièrement inquiet. Pour lui, John Textor figure comme le responsable actuel. « Ses messages vis-à-vis de l’effectif actuel sont catastrophiques. Il va les perdre (les joueurs). Et puis il faut plus de présentiel, surtout quand ça va mal » a-t-il lâché dans une déclaration rapportée par Ouest-France. Pour rappel, le président lyonnais avait taclé certains joueurs via un communiqué paru dimanche dernier. « Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d’autres ne le font clairement pas » avait-il notamment glissé.

Sidney Govou croit au réveil des joueurs sous Fabio Grosso

S'il concède que John Textor est loin d'être l'unique responsable, et que la crise dure depuis le départ de Bruno Genesio à l'été 2019, Sidney Govou n'en reste pas moins dubitatif sur sa manière de diriger l'OL.

Pour lui, l'homme d'affaires américain n'aide clairement pas Fabio Grosso à mettre en place sa méthode. « Fabio ne le dira sûrement pas mais il ne s’attendait pas à un si grand chantier. Il connaît le club d’il y a plus de 10 ans, mais ça a beaucoup changé. Pour son premier match (à Brest, défaite 1-0), il n’y avait aucun dirigeant avec lui. C’est lunaire » a-t-il lâché au sujet de l'entraîneur rhodanien. L'ex-international français l'affirme, « la réponse viendra des joueurs ». Avec une première victoire contre le FC Lorient (16ème, 6 pts) ce dimanche ? Rendez-vous à 15 heures pour le savoir.