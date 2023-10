Depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé fait l’objet de vives critiques suite à sa baisse de régime. Une situation injuste décriée par une figure du PSG.

PSG : Laure Boulleau monte au créneau pour Kylian Mbappé

Après un début de saison étincelant, avec notamment 8 buts en 6 matches toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé n’a plus trouvé le chemin des buts adverses depuis trois rencontres, contre Clermont, Newcastle et ce dimanche à Rennes. Pour plusieurs observateurs, cette disette semble comme une éternité pour un joueur de son standing. Tout logiquement, l’attaquant de 24 ans subit donc les foudres de la presse locale et des médias étrangers ces derniers jours. Invitée à donner son avis sur cette inefficacité du capitaine de l’équipe de France lors de la débâcle en Ligue des Champions contre Newcastle United mercredi soir (4-1), Laure Boulleau a préféré dénoncé le 4-2-4 de Luis Enrique et le manque de lien entre les quatre attaquants (Mbappé, Ramos, Kolo Muani et Dembélé).

« Il n’y avait pas de connexion entre les quatre attaquants alignés par Luis Enrique et il n’a pas été servi dans de bonnes conditions », a déploré l’ancienne latéral du Paris Saint-Germain sur le plateau de l’émission Canal Football Club. Agacée par l’attitude des journalistes envers Mbappé, la compagne de Bruno Cheyrou a fait le parallèle avec le buteur de Manchester City pour étayer sa défense.

Laure Boulleau : « On n’a l’impression que c’est la fin du monde »

Pour la consultante sportive, tout footballeur connaît par moment une baisse de régime, qui ne doit pas remettre en cause son talent. Laure Boulleau juge donc injuste les critiques à l’endroit de Kylian Mbappé. Surtout que celui à qui la presse le compare régulièrement, Erling Haaland, n’est pas mieux lôti que lui en ce moment. « Il y a trop de dramaturgie (autour de Mbappé, ndlr). Il n’a pas marqué depuis deux matches. Haaland n’a pas marqué depuis combien de matches ? On n’a l’impression que c’est la fin du monde pour Mbappé », a ajouté Laure Boulleau. À l’instar du protégé de Luis Enrique, Erling Haaland n’a plus trouver le chemin des filets depuis trois rencontres.