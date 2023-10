Pour la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG accueille l’AC Milan le 25 octobre prochain. Avant ce choc, Luis Enrique reçoit une grande nouvelle pour son attaque.

PSG : Marco Asensio proche du retour à l’entraînement

Le Paris Saint-Germain reçoit l’AC Milan pour la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions le 25 octobre prochain au Parc des Princes. Battu lors de la précédente journée, le champion de France en titre a été largement battu par Newcastle United au St Jame’s Park mercredi passé (4-1). Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait compter sur un retour offensif dans ses rangs. Arrivé cet été en provenance du Real Madrid et auteur d’un bon début de saison, avec notamment deux buts et une passe décisive, Marco Asensio a malheureusement été freiné par une blessure au pied lors de la trêve internationale au début du mois de septembre.

Forfait depuis cette période, le milieu offensif de 27 ans semble se rapprocher de son retour parmi ses coéquipiers. Ce lundi, le Paris SG a publié des images sur Instagram, montrant Marco Asensio sur les pelouses du Campus PSG et reprenant la course. Une bonne nouvelle pour l’international espagnol, qui va profiter de la trêve internationale pour se refaire une santé avant de retrouver la compétition avec les Rouge et Bleu. Reste à savoir si le partenaire de Kylian Mbappé sera suffisamment prêt pour prétendre à une place dans le groupe du PSG pour la réception de l’AC Milan dans un peu plus de deux semaines.