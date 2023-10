Interpellé par DJ Snake le week-end dernier au sujet de la déroute du PSG à Newcastle, Nasser Al-Khelaïfi a répondu au chanteur.

PSG : La défaite à Newcastle n'a pas plu aux supporters

Paris était attendu mardi dernier à Newcastle. Pour le premier vrai choc de la saison en Ligue des Champions, le PSG s'est effondré dans tous les compartiments du jeu, et a été corrigé à St James' Park en s'inclinant 4-1. Trop peu dangereux défensivment, les hommes de Luis Enrique ont été beaucoup trop gentils dans les duels et ont cruellement manqué d'intensité, au contraire des Magpies, auteurs d'un pressing étouffant pendant 90 minutes.

Si cette défaite n'est pas dramatique sur le plan comptable pour la suite de la compétition, elle n'a pas été appréciée par les supporters. Ce week-end, Nasser Al-Khelaïfi était présent pour le Grand Prix de Formule 1 au Qatar, et a été interpellé par un grand fan du PSG, DJ Snake, au sujet de la débâcle parisienne, selon les informations du Parisien.

Nasser Al-Khelaïfi demande de la patience

Pour répondre au chanteur, le président du Paris Saint-Germain a d'abord utilisé l'humour en rétorquant : "Quel match ? Je ne vois pas de quoi tu parles." Ensuite, il a repris son sérieux, et a expliqué à DJ Snake qu'un nouveau projet était en place et que cela demandait du temps et de la persévérance.

"Cet été, le club avait connu des changements positifs considérables, plus importants que tout le monde ne l’avait imaginé. Et que lorsqu’on construit de nouvelles fondations, il faut du temps, de la détermination, de la patience et de persévérance. Il ne faut pas réagir de manière excessive." Le chanteur, souvent présent au Parc des Princes, et grand fan du PSG, a dû être rassuré de la prestation du Paris Saint-Germain dimanche soir à Rennes lors de la victoire 3-1.