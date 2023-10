Suite à l'altercation entre Alexandre Ruiz et Luis Enrique après la victoire du PSG à Rennes, Daniel Riolo s'en est pris publiquement au technicien espagnol.

PSG : L'attitude de Luis Enrique n'a pas fait l'unanimité

La scène a fait le tour des réseaux sociaux dimanche soir après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Roazhon Park (3-1). Interrogé sur FreeLigue 1 par Alexandre Ruiz, Luis Enrique s'est emporté contre le journaliste. "Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre."

Une attitude qui n'a pas manqué d'agiter la toile, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que l'entraîneur parisien répond de façon véhémente à Alexandre Ruiz. Le journaliste sportif a d'ailleurs été interrogé sur RMC dans l'émission "Rothen s'enflamme", et a expliqué que cette petite altercation l'avait légèrement égratigné. Fort heureusement, il a pu compter sur le soutien d'un autre journaliste qui n'a pas manqué de répondre à Luis Enrique.

Daniel Riolo attaque Luis Enrique

Daniel Riolo n'a pas aimé l'attitude de Luis Enrique. Dans l'After Foot, le journaliste de RMC a donné son point de vue, et n'a pas épargné l'entraîneur parisien. "C'est méprisant. (…) Là, il est face à deux anciens joueurs. Il y a un, il ne le connaît même pas (Rio Mavuba, ndlr). Il peut s'informer juste avant à qui il va répondre. S'il respecte un peu les choses, déjà il fait ça. Pour ce qui est du rapport qu'il a eu avec Alex Ruiz, je n'ai aucun problème à ce que le mec réponde de manière agressive. Je n'ai pas de souci avec ses réponses, j'ai des soucis avec ses mensonges." Des propos forts de la part de Daniel Riolo, qui ne devraient pas faire plaisir à Luis Enrique.