Après avoir recruté Morgan Sanson et Jérémie Boga, l'OGC Nice accélère pour boucler la venue d'un cadre du RC Strasbourg cet été.

Mercato OGC Nice : Le Gym fait une offre pour Jean-Ricner Bellegarde

À quelques jours de l'ouverture de la première journée de Ligue 1, de nombreux clubs continuent leur mercato. C'est le cas de l'OGC Nice qui, avant d'affronter le LOSC, multiplie les pistes pour se renforcer. Parmi celles étudiées, Jean-Ricner Bellegarde fait office de favori. Les Aiglons essayent depuis quelque temps d'arracher le milieu de terrain du RC Strasbourg et le joueur a déjà donné son accord il y a plusieurs semaines pour rejoindre la Côte d'Azur.

Cependant, c'est du côté de la direction strasbourgeoise que le dossier coince. Malgré une offre de 5 millions d'euros sur la table, Marc Keller ne veut pas brader son joueur et en demande le double. Difficile donc de savoir si les Niçois augmenteront leur proposition, mais une vente de Jean-Clair Todibopourrait permettre au club de s'aligner sur le montant demandé.

Francesco Farioli fait le point avant d'affronter Lille

Face au LOSC, le Gym va devoir composer sans plusieurs joueurs. Alexis Claude-Maurice n'est pas certain d'être présent suite à sa blessure au mollet. Même son de cloche pour la jeune pépite Antoine Mendy, d'ores et déjà forfait pour cette rencontre, suite à son opération du genou. En revanche, Hicham Boudaoui s'est entraîné ce mercredi matin et le voir dans le groupe est une posssibilité, selon les dires de son coach.

Francesco Farioli a également profité de cette conférence de presse pour désigner ses capitaines. L'entraîneur italien a annoncé que Dante porterait le brassard de capitaine, tandis que Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo occuperont les seconds rôles. Les deux tauliers de l'OGC Nice font d'ailleurs partie des plans de leur entraîneur, comme il l'a déclaré devant les médias.

"On veut les avoir jusqu’à la fin de la saison. C’est ce que veut la direction aussi. On travaille normalement et on verra 31 août." Reste à savoir si Florent Ghisolfi parviendra à faire bloc aux deux cadors anglais que sont Manchester United et Liverpool, à fond sur Todibo et Thuram depuis plusieurs jours.