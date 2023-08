Le RC Strasbourg a officialisé une troisième signature mardi. Un jeune attaquant brésilien a rejoint le RCSA en provenance de Chelsea.

Mercato RC Strasbourg : Angelo Gabriel prêté au RCSA par Chelsea

Le RC Strasbourg s’est offert les services de deux jeunes joueurs des Girondins de Bordeaux, mardi. Junior Mwanga (défenseur central, 20 ans) et Dilane Bakwa (ailier gauche, 21 ans) ont signé un contrat de 4 ans avec le club alsacien, soit jusqu’à 2027. L’arrivée de Saïdou Sow au RCSA est également dans les tuyaux. Selon RMC Sport, il « va passer sa visite médicale, mercredi matin, puis signer un contrat de 4 ans ». Le transfert devrait être conclu autour d’environ 3,5 millions d'euros.

En attendant Saïdou Sow, le RC Strasbourg a recruté Angelo Gabriel, en provenance de Chelsea, qui l’avait acheté au Santos FC (son club formateur) à la mi-juillet 2023 pour 15 millions d'euros. L’ailier droit brésilien est prêté par le club londonien à son club satellite, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Le président de Strasbourg, Marc Keller, se félicite de la signature du joueur décrit comme « un gaucher créatif et rapide, au toucher de balle élégant et redoutable dribbleur. C’est un très bon jeune joueur, qui a pourtant déjà beaucoup joué au plus haut niveau dans son pays. Nous l’avions déjà vu il y a deux ans au Brésil et nous sommes contents de l’accueillir. Je suis ravi que cette opération soit aujourd’hui possible grâce à BlueCo », a-t-il déclaré.

Angelo Gabriel : « Je suis très motivé par ce défi »

Angelo Gabriel a également confié ses premières impressions, après avoir découvert le stade de la Meinau et enfilé le maillot du RC Strasbourg, floqué du numéro 23, à l’occasion de sa première séance photos. « Je suis très motivé par ce défi et mon objectif est d’aider l’équipe à aller au top ! Je suis également heureux de découvrir le football français, qui est l’un des plus réputés au monde, avec un style de jeu que j’affectionne et qui me correspond bien. J’ai vraiment hâte que ça commence. »