En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé ne compte pas prolonger et préparerait même déjà son arrivée au Real Madrid en tant qu’agent libre.

Mercato PSG : Le Real Madrid attend Kylian Mbappé

Ces dernières heures, le dossier Kylian Mbappé a rebondi avec les déclarations d'un membre du conseil d’administration du Real Madrid. En effet, dans des propos rapportés par le journal AS, José Manuel Otero a annoncé que le numéro 7 du Paris Saint-Germain va rejoindre l’effectif des Merengues au terme de l’exercice en cours.

« Mbappé, j'ai confiance en son arrivée. Il atteindra la gloire quand il viendra au Real Madrid. Madrid garantit la sécurité, un sérieux qui donne des résultats. J'espère qu'il dira oui lorsqu'il deviendra un joueur libre. Mbappé est né pour jouer au Real Madrid, bien sûr. Zidane est venu à 29 ans, Mbappé va venir à 25 ans. Il va avoir plein d’années avec nous », a déclaré le collaborateur du président Florentino Pérez. Une tendance confirmée par la presse espagnole, qui assure que le protégé de Luis Enrique préparerait déjà son déménagement dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé a une maison à Madrid

En effet, selon les informations relayées par le journaliste Edu Aguirre sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà réservé une maison à Madrid. « Mbappé a une maison à Madrid. Elle n'est pas encore achetée, elle est réservée. Il peut venir à Madrid, il peut ne pas venir à Madrid, mais la maison, il l’a », révèle le spécialiste de la chaîne espagnole avant de donner plus de détails sur cette demeure. « C'est une maison d'un joueur de football que Mbappé connait très bien. Dans une zone très connue à Madrid. Je ne peux pas donner le nom », a ajouté Edu Aguirre. Par cette opération, le champion du monde 2018 préparerait déjà son arrivée au Real Madrid dans les mois à venir.