Absent de l’équipe de l’ASSE depuis plusieurs semaines, Ibrahima Wadji pourrait faire son retour dès la reprise, après la trêve internationale.

Ibrahima Wadji annonce son grand retour

L’ASSE est privée des services d’Ibrahima Wadji, depuis le mois d’aout. Victime d’une blessure à la cheville, il n’a plus rejoué avec l’équipe de Saint-Etienne, depuis la défaite contre Rodez AF (2-1) le 12 aout, soit deux mois jour pour jour. Il a ainsi manqué les huit derniers matchs de Saint-Etienne. C’est donc sans l’avant-centre que les Stéphanois ont remonté la pente au classement, jusqu’à la 5e place de Ligue 2, après un début de saison ratée. Le Sénégalais pourrait faire son retour après la trêve internationale. Il l'a annoncé lui-même, alors que l’ASSE prépare son prochain match contre le Stade Lavallois. « Je me sens de mieux en mieux. J’ai repris la course. Je dois recommencer les appuis et la semaine prochaine, je pense que je vais rejoindre l’équipe », a-t-il indiqué au sujet de sa santé, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

Un match décisif contre le leader de la Ligue 2

L’ASSE avait la possibilité de se hisser sur le podium lors de la 10e journée du championnat disputée samedi dernier. Mais l’équipe de Laurent Batlles s’est fait accrocher par l’AC Ajaccio (0-0), au stade Geoffroy-Guichard, mettant ainsi fin à sa série de 4 victoires consécutives. Cinquièmes de Ligue 2, les Verts jouent un match capital à Laval, le lundi 23 octobre (20h45). Il s’agit d’une confrontation directe contre un sérieux concurrent pour la montée en Ligue 1.

Les Lavallois caracolent en tête avec 25 points, soit 7 de plus que les Stéphanois. L’ASSE aura donc à cœur de réduire l’écart entre elle et son adversaire, en remportant le match programmé en clôture de la 11e journée, au stade Francis-Le Basser. Après le club mayennais, Sainté affrontera également un autre concurrent direct, Angers SCO (actuel 3e), le 30 octobre, mais à domicile.