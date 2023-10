Mehdi Benatia est la priorité de l’OM pour succéder à Javier Ribalta. Mais en cas d’échec, le président Pablo Longoria a déjà prévu un plan B.

Mercato OM : Mehdi Benatia se rapproche de Marseille

La trêve internationale n'est pas synonyme de répit pour l'Olympique de Marseille. Alors que l'entraîneur Gennaro Gattuso profite de cette coupure d’une dizaine de jours pour peaufiner la condition physique de ses joueurs, la direction de l'OM s'active en coulisse pour trouver le digne successeur de Javier Ribalta. Même si le départ du dirigeant espagnol n’est pas encore officiel, il semble déjà acté en interne.

Les tensions avec les groupes de supporters ont profondément affecté Javier Ribalta, qui s'apprête à imiter son compatriote Marcelino en annonçant son départ de l'OM. Face à cette situation, les dirigeants du club ont alors entamé les démarches pour identifier son remplaçant, et un nom revient avec insistance, celui de Mehdi Benatia. L’ancien international marocain passé par l’AS Rome, le Bayern Munich et la Juventus Turin est présenté comme la cible prioritaire de l’OM pour succéder à Javier Ribalta. Les négociations entre les deux parties ont déjà et elles avancent dans le bon sens.

Pablo Longoria étudie d’autres options pour succéder à Javier Ribalta

Polyglotte, Mehdi Benatia parle couramment anglais, français et italien en raison de ses nombreuses expériences à l’étranger. L’homme de 36 ans possède un réseau formidable dans le milieu du football et son passage à l’OM font de lui une cible de choix. Le président Pablo Longoria espère bien conclure sa signature au plus vite afin de poursuivre la saison dans de meilleures conditions.

La Provence précise que la direction marseillaise travaille actuellement sur les détails juridiques pour éviter tout conflit d'intérêts, car Mehdi Benatia est également agent de joueurs. Il représente notamment des footballeurs tels qu'Azzedine Ounahi et Romain Saïss. Cependant, en cas d'échec, Pablo Longoria a des solutions alternatives. Toujours selon le média local, le président marseillais explore deux autres pistes pour le poste de directeur sportif, dont leur identité n'a pas encore été dévoilée.

La source révèle que l’une de ces options est italienne et parle français. Cette piste ne surprend pas, compte tenu de la prédilection de Pablo Longoria pour le football transalpin. Cette option serait même considérée comme une priorité dans les hautes sphères marseillaises. Quoi qu’il en soit, la direction de l'OM a pour le moment plusieurs options sur la table pour remplacer Javier Ribalta. Une décision sera prise dans les jours à venir.